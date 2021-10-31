В Риме началась встреча Эрдогана и Байдена

На полях саммита G20 в Риме стартовала встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американским коллегой Джо Байденом, передает агентство Anadolu.

Встреча проходит в закрытом для прессы режиме.

Во встрече принимает участие также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

В последний раз лидеры Турции и США встречались в очном формате на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне.

Президент Эрдоган ранее сообщил, что ключевой темой предстоящих переговоров с главой Белого дома Джо Байденом станет вопрос участия Турции в программе разработки самолетов пятого поколения F-35.

Саммит глав государств и правительств стран Группы двадцати (G20) начался в субботу в Риме. Мероприятие проходит в столичном конгресс-центре "Нувола" под председательством премьер-министра Италии Марио Драги.

Италия впервые в своей истории принимает саммит "Большой двадцатки".

Лидеры ведущих государств планируют в течение двух дней обсудить пути объединения усилий по преодолению самого серьёзного кризиса со времён II Мировой войны – последствий пандемии коронавируса.

В соответствии с последними вызовами были определены три основных раздела повестки саммита - "Люди", "Планета"и "Благополучие".

На форуме будут обсуждаться конкретные способы сокращения неравенства, усугубившегося из-за пандемии. Также на повестке такие вопросы, как борьба с изменением климата, защита окружающей среды и переход к низкоуглеродной экономике. Как ожидается, состоится также обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации целей устойчивого развития.

Помимо стран "двадцатки", на саммит приглашены другие государства, некоторые из которых будут представлены лидерами. Прозвучат выступления в онлайн-формате глав и представителей ВОЗ, Всемирного банка, МВФ, Африканского союза, ОЭСР, ВТО.