Главы дипведомств США и Китая провели встречу в Риме

Важность совместной работы по темам, представляющим взаимный интерес Вашингтона и Пекина, подчеркнул на встрече с главой МИД КНР Ван И госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность поддержания открытых линий связи для того, чтобы ответственно подходить к конкуренции США и КНР. Госсекретарь указал на сферы, в которых пересекаются интересы двух стран, и в которых мы могли бы работать совместно - это КНДР, Мьянма, Иран, Афганистан и климатический кризис", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье Государственным департаментом США.

Встреча Блинкена и Ван И состоялась в Риме в рамках мероприятий "Группы двадцати".