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31.10.2021 15:05

"Спутник V" и "Спутник Лайт" зарегистрированы в Камбодже

Российские вакцины против коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" зарегистрированы для применения в Камбодже, сообщил в воскресенье Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Камбоджа стала 71-м государством, в котором одобрено применение вакцины "Спутник V". Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - говорится в сообщении фонда.

В пресс-службе РФПИ отметили, что по количеству полученных одобрений "Спутник V" занимает второе место в мире.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26). После регистрации 6 мая в России ее одобрили Ангола, Армения, Бахрейн, Беларусь, Венесуэла, Египет, Иран, Казахстан, Конго, Кыргызстан, Маврикий, Монголия, Никарагуа, ОАЭ, Палестина и Филиппины. Кроме того, Бахрейн начал использование "Спутника Лайт" наряду с вакциной Pfizer/Biontech в качестве дозы-бустера для привитых граждан. Ещё в 30 странах препарат находится в процессе регистрации.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]