В Вашингтоне рассчитывают на конструктивное развитие отношений с Анкарой, но обеспокоены приобретением российских комплексов С-400

Президент США Джо Байден на встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в воскресенье заявил о желании поддерживать конструктивные отношения между странами, выразив при этом обеспокоенность в связи с тем, что Анкара приобрела российские комплексы ЗРС С-400.
"Президент Байден подчеркнул желание поддерживать конструктивные отношения, развивать сотрудничество и эффективно урегулировать разногласия", - говорится в сообщении, опубликованном Белым домом по итогам встречи.
"Президент Байден отметил важность сотрудничества с Турцией в сфере обороны, но подчеркнул, что США обеспокоены тем, что Турция располагает российскими системами С-400", - говорится в коммюнике.
"Лидеры также обсудили политический процесс в Сирии, поставку гуманитарной помощи нуждающимся афганцам, выборы в Ливии, ситуацию в Средиземноморье и дипломатические усилия в Закавказье", - отмечается в документе.
Встреча Байдена и Эрдогана состоялась в рамках мероприятий "Группы двадцати" в Риме.
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