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Экология 31.10.2021 15:48

Один из ледников Антарктиды в честь климатического саммита получил название Глазго

Ранее безымянный ледник в западной части Антарктиды получил название Глазго в честь города, принимающего климатический саммит, сообщает в воскресенье британская телерадиокорпорация BBC.

По ее данным, ледник расположен на 100-километровом участке Антарктиды, подверженном особенно быстрому таянию.

Рядом с ледником Глазго расположены еще восемь ледников, носящих названия Женевы, где в 1979 году прошла первая конференция по климату, а также Рио-де-Жанейро, Берлина, Киото, Бали, Стокгольма, Парижа и Инчхона - в этих городах принимались важные документы по борьбе с изменением климата.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]