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СНГ 31.10.2021 16:19

Путин проведет в Сочи ряд совещаний по оборонно-промышленному комплексу

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе будет работать в Сочи, где проведет очередную серию совещаний по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса, сообщает телеканал "Россия 1" (ВГТРК).

Уже несколько лет подряд весной и осенью Путин собирает в Сочи военачальников и руководителей предприятий ОПК.

Ранее на этой неделе сам президент сообщил, что в ходе совещаний, в частности, будут обсуждаться вопросы формирования контрактных цен на продукцию ОПК.

"Опять будем говорить именно об этом - о стоимости изделий", - сказал Путин в минувшую пятницу в ходе встречи с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

Кроме того, на следующей неделе президент примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси, оно пройдет 4 ноября - в День народного единства, сообщил телеканал.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]