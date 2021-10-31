Путин проведет в Сочи ряд совещаний по оборонно-промышленному комплексу

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе будет работать в Сочи, где проведет очередную серию совещаний по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса, сообщает телеканал "Россия 1" (ВГТРК).

Уже несколько лет подряд весной и осенью Путин собирает в Сочи военачальников и руководителей предприятий ОПК.

Ранее на этой неделе сам президент сообщил, что в ходе совещаний, в частности, будут обсуждаться вопросы формирования контрактных цен на продукцию ОПК.

"Опять будем говорить именно об этом - о стоимости изделий", - сказал Путин в минувшую пятницу в ходе встречи с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

Кроме того, на следующей неделе президент примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси, оно пройдет 4 ноября - в День народного единства, сообщил телеканал.