Путин проведет в Сочи ряд совещаний по оборонно-промышленному комплексу

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе будет работать в Сочи, где проведет очередную серию совещаний по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса, сообщает телеканал "Россия 1" (ВГТРК).
Уже несколько лет подряд весной и осенью Путин собирает в Сочи военачальников и руководителей предприятий ОПК.
Ранее на этой неделе сам президент сообщил, что в ходе совещаний, в частности, будут обсуждаться вопросы формирования контрактных цен на продукцию ОПК.
"Опять будем говорить именно об этом - о стоимости изделий", - сказал Путин в минувшую пятницу в ходе встречи с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.
Кроме того, на следующей неделе президент примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси, оно пройдет 4 ноября - в День народного единства, сообщил телеканал.
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