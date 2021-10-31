На пассажиров метро в Токио совершено нападение, есть пострадавшие

Нападение с ножом на пассажиров поезда метро совершено в воскресенье в западном пригороде Токио, есть пострадавшие, некоторые - в тяжелом состоянии, сообщает японский телеканал NHK.

По его данным, пострадали восемь человек. По данным других СМИ, пострадавших может быть больше.

Кроме того, нападавший -молодой человек примерно 20 лет -разлил в вагоне воспламеняющуюся жидкость и поджег ее. Он задержан.

О мотивах его действий не сообщается.