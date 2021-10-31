Бывший председатель ОАО "Азерхалча" Видади Мурадов, обвиняемый в присвоении 22 млн манатов, выпущен на свободу, сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на Пенитенциарную службу Министерства юстиции.
Бакинкий суд по тяжким преступлениям вынес такое решение в связи с онкологическим заболеванием Мурадова.
Экс-глава "Азерхалча" был задержан 9 января 2021 года. В сентябре Генпрокуратура Азербайджана сообщила о завершении расследования уголовного дела, возбужденного по незаконным действиям Мурадова. В сообщении Генпрокуратуры отмечалось, что он обвиняется в хищении 21 млн 673 тыс. манатов. В частности, Мурадов, являясь учредителем ООО "Азер-Ильма", расположенного в Баку, сдавал в аренду административное здание для ОАО "Азерхалча" по завышенным рыночным ценам.
Кроме того, деньги, принадлежащие ОАО "Азерхалча", были переведены на банковские счета различных юридических лиц путем заключения формального договора якобы на закупку пряжи для производства ковров, а затем обналичены. Далее необоснованно завышался объем работ и цен в сметной документации для 23 предприятий, построенных на территории страны. В результате осуществления некачественных и более дешевых работ было присвоены и растрачены средства в размере 21 млн 673 тыс. манатов.
Также выявлено преднамеренное уклонение Мурадова от уплаты налогов в размере 640 тыс. манатов.
На основании собранных по делу достаточных доказательств Мурадову было предъявлено обвинение по соответствующим статьям УК, дело направили для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
В целях компенсации ущерба, причиненного государству, на имущество, доли и активы ООО "Азер-Ильма" Мурадова и членов его семьи общей стоимостью 30 млн 587 тыс. манатов был наложен арест. Уголовное дело в отношении других лиц, причастных к совершению преступных действий Мурадова, было выделено в отдельное производство.
А.Салаева
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