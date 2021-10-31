Лавров: США создают напряженность в Причерноморье

Политика США, связанная с Черным морем, не добавляет стабильности в регионе, Вашингтон подталкивает прибрежные страны-члены НАТО к конфронтации с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Демонстрация флага Военно-морского флота США в Черном море. Конечно же, мы знаем, что это не единичный случай. Было несколько раз, когда США прямо объявляли необходимость захода своих военных судов в эту акваторию задачами сдерживания России, недопущения создания рисков со стороны России в Черном море американским союзникам", - сказал он журналистам в воскресенье, комментируя заход кораблей ВМС США в акваторию Черного моря.
По словам министра "это, конечно, не добавляет стабильности". "Американцы активно пытаются подталкивать прибрежные черноморские страны, которые входят в НАТО, к проведению достаточно конфронтационной политики", - подчеркнул Лавров. В частности, он напомнил об обсуждении создания новых военно-морских баз в Румынии и Болгарии. "Не думаю, что это будет отвечать интересам добрососедства в Черном море", - сказал глава российского МИД.
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