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Здравоохранение 31.10.2021 17:42

В Азербайджане вновь отмечен рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 261 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 531 тыс. 370, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 189 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 25 человек (накануне - 28). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 074.

От COVID-19 вылечились 494 тыс. 179 человек, из них 1 тыс. 805 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 30 тыс. 117 человек.

За сутки медики провели 11 тыс. 697 тестов на коронавирус против 14 тыс. 051 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 195 тыс. 536 тестов на COVID-19.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]