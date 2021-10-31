В Азербайджане вновь отмечен рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 261 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 531 тыс. 370, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 189 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 25 человек (накануне - 28). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 074.

От COVID-19 вылечились 494 тыс. 179 человек, из них 1 тыс. 805 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 30 тыс. 117 человек.

За сутки медики провели 11 тыс. 697 тестов на коронавирус против 14 тыс. 051 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 195 тыс. 536 тестов на COVID-19.

А.Салаева