Глава российского МИД назвал очень позитивными итоги саммита G20

Россияпозитивно оценила результаты саммита G20, проходящего в Риме, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я считаю, что это очень позитивный результат. Основные тенденции, которые, я считаю, мы должны всячески поддерживать, заключается в стремлении к коллективной работе, всегда за это выступаем", - сказал он журналистам в Риме.
Министр отметил, что главный вывод, который можно сделать из работа саммита G20, - это согласование декларации, в которой говорится, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными: "И подавляющее большинство участников высказалось за то, чтобы "Группа двадцати" подавала пример в поиске коллективных решений, которые будут обеспечивать баланс интересов, как в сфере противодействия коронавирусной инфекции, так в отношении борьбы за сохранение комфортного для проживания климата, так и в сфере энергобезопасности".
Отвечая на вопрос о том, почему Россия не поддержала идею западных коллег по сокращению парниковых выбросов к 2050 году, Лавров сказал: "Если это амбиции Евросоюза, то надо учитывать, что и у других стран есть амбиции".
"Но не очень вежливо использовать переговорный процесс по этому вопросу так, как это делают представители "семёрки". И если у них есть амбиции достичь этого к 2050 году и итальянские СМИ это подают как истину в последней инстанции, то мне кажется это не очень уважительно по отношению к другим представителям "двадцатки" и международного сообщества", - сказал министр.
Он подчеркнул: "Мы всё подсчитали, мы не хотим ориентироваться на пустые амбиции и обещания. (...) Мы планируем достичь нулевых выбросов углерода не позже чем к 2060 году. Это наша цель, которая подсчитана и к которой мы будем стремиться".
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