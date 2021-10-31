На встрече G20 подтверждены цели Парижского соглашения по ограничению глобального потепления

Участники встречи "Группы двадцати" по итогам двухдневной встречи достигли соглашения об ограничении глобального потепления на уровне полутора градусов Цельсия, однако признали, что достижение этой цели потребует значительных и эффективных мер всего мирового сообщества.

"Мы по-прежнему привержены цели Парижского соглашения - удерживать рост средней температуры в мире на уровне значительно ниже двух градусов Цельсия и продолжать предпринимать усилия по ограничению его на полтора градуса Цельсия выше доиндустриального уровня", - говорится в итоговом коммюнике встречи G20.

"Мы признаем, что последствия изменения климата при (росте - ИФ) на полтора градуса Цельсия намного ниже, чем при двух градусах. Сдерживание роста температуры на уровне полутора градусов потребует значительных и эффективных действий и приверженности со стороны всех стран", - отмечается в документе.

В нем также отмечается, что в случае необходимости нынешние национальные планы по сдерживанию выбросов парниковых газов должны быть пересмотрены в сторону ужесточения.

Кроме того, в документе говорится, что страны G20 обязуются прекратить финансирование зарубежных проектов по выработке электроэнергии при помощи угля. При этом страны, как отмечают мировые СМИ, не зафиксировали дату, к которой они сами готовы отказаться от получения электричества с использованием угля. В тексте лишь указывается, что это следует сделать "как можно быстрее".

Встреча G20 проходит в Риме 30-31 октября.