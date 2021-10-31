Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9847 RUR   0.0242 GBR   2.3452 TRY   0.1784

Цена на нефть

28.10 $/bbl   WTI 82.81 0.15 Brent 84.32 -0.26

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 31.10.2021 18:53

Главы МИД России и Италии обсудили в Риме ситуацию в Афганистане и Ливии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в воскресенье в Риме "на полях" саммита "Группы двадцати" беседу с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

Как говорится в сообщении на сайте МИД РФ, "в ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств рассмотрели актуальные вопросы российско-итальянских отношений. С обеих сторон подчеркнут высокий уровень двустороннего взаимодействия, подтвержден настрой совместно работать над поиском путей укрепления политического диалога, расширения торгово-экономических, научных и гуманитарных связей. Предметно обсужден график политических контактов на предстоящий период".

"В рамках обмена мнениями по международной повестке дня отмечена роль Италии в качестве председателя "Группы двадцати". Особое внимание было уделено ситуации в Афганистане. Стороны заявили о необходимости дальнейшей работы по обеспечению инклюзивного характера политического урегулирования в Ливии, в т.ч. в преддверии намеченных в стране выборов", - сообщили на Смоленской площади.

"Переговоры прошли в традиционной для российско-итальянских отношений конструктивной атмосфере", - добавили в МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]