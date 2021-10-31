Главы МИД России и Италии обсудили в Риме ситуацию в Афганистане и Ливии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в воскресенье в Риме "на полях" саммита "Группы двадцати" беседу с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

Как говорится в сообщении на сайте МИД РФ, "в ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств рассмотрели актуальные вопросы российско-итальянских отношений. С обеих сторон подчеркнут высокий уровень двустороннего взаимодействия, подтвержден настрой совместно работать над поиском путей укрепления политического диалога, расширения торгово-экономических, научных и гуманитарных связей. Предметно обсужден график политических контактов на предстоящий период".

"В рамках обмена мнениями по международной повестке дня отмечена роль Италии в качестве председателя "Группы двадцати". Особое внимание было уделено ситуации в Афганистане. Стороны заявили о необходимости дальнейшей работы по обеспечению инклюзивного характера политического урегулирования в Ливии, в т.ч. в преддверии намеченных в стране выборов", - сообщили на Смоленской площади.

"Переговоры прошли в традиционной для российско-итальянских отношений конструктивной атмосфере", - добавили в МИД РФ.