Бомбардировщик ВВС США совершил полет на Ближнем Востоке, в том числе вблизи Ирана

Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancerвыполнил "патрульную миссию" на Ближнем Востоке, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

Самолет, вылетевший с авиабазы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, совершил полет над Аденским заливом, Баб-эль-Мандебским проливом, Красным морем, Суэцким каналом, Персидским заливом, Ормузским проливом и Оманским заливом, указывается в сообщении.

В ходе полета, который продолжался пять часов, американский бомбардировщик на разных этапах для авиационной поддержки сопровождали истребители Египта, Израиля, Иордании, Саудовской Аравии и Бахрейна.

По имеющимся данным, в районе Персидского и Оманского заливов B-1B Lancer совершил пролет вдоль морской границы Ирана.

После выполнения миссии американский бомбардировщик вернулся на базу на острове Диего-Гарсия.

"Мы сильнее вместе. Военная готовность к любым непредвиденным обстоятельствам или миссиям - от реагирования на кризис до многосторонних учений и подобных однодневных патрулей - зависит от надежных партнерских отношений", - сказал глава Центрального командования ВС США генерал Фрэнк Маккензи.

В Центральном командовании отметили, что это уже пятая подобная миссия на Ближнем Востоке в текущем году. Предыдущие были выполнены в январе и марте.

Как сообщали ВВС Тихоокеанского командования США, оперативная группа американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer 17 октября прибыла на базу на острове Диего-Гарсия, который является частью британской территории в Индийском океане

"Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer и около 200 человек летного состава из 28-го бомбардировочного крыла с авиабазы Элсуорт, штат Южная Дакота, прибыли на базу на Диего-Гарсии для выполнения бомбардировочных миссий в интересах командования ВВС на Тихом океане", - говорилось в сообщении. Отмечалось, что полеты будут проводится в различных географических районах для выполнения задач боевого командования и учебных целей.

"Миссии оперативной группы бомбардировщиков в поддержку оперативных и стратегических задач Индо-Тихоокеанского командования чрезвычайно важны для экипажей наших летчиков из-за возможности взаимодействия с несколькими странами, - сказал тогда начальник операций 37-й бомбардировочной эскадрильи подполковник Росс Хоббс. - Глобальные операции B-1B не только обеспечивают стратегическое сдерживание противников нашей страны, но также являются сильной и ощутимой гарантией поддержки нашим союзникам".

B-1B несет самую большую обычную полезную нагрузку управляемого и неуправляемого оружия в ВВС США.