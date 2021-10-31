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Происшествия 31.10.2021 19:50

Девять российских туристов пострадали в ДТП в Анталье

Девять российских туристов пострадали в дорожно-транспортном происшествии с туристическим автобусом в турецком городе Серик, среди них есть дети, сообщает в воскресенье Генконсульство РФ в Анталье.

"В черте населенного пункта Серик (провинция Анталья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 12 российских туристов. В результате ДТП пострадали 9 российских граждан. Все они с травмами различной тяжести доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания экстренной помощи", - говорится в сообщении.

Как отметили в Генконсульстве, состояние троих россиян, включая двух несовершеннолетних детей, оценивается как средней тяжести. Они остаются под наблюдением врачей.

"По предварительной информации полиции, водитель автобуса не справился с управлением, пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся. Водитель транспортного средства задержан правоохранительными органами до выяснения обстоятельств инцидента", - рассказали в дипмиссии.

Сотрудник Генконсульства выехал на место происшествия и в медицинские учреждения для выяснения ситуации и состояния пострадавших. Также дипломаты находятся в контакте с управлением безопасности, представителями медучреждений, туроператора и страховой компании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]