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Дальнее зарубежье 31.10.2021 20:11

Генсек ООН разочарован итогами встречи G20, но считает, что надежда еще есть

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил разочарование итогами встречи "Группы двадцати" (G20) в Риме, отметив в то же время, что надежда еще не умерла.

"Хотя я и приветствую приверженность G20 решениям мирового масштаба, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами, но, по крайней мере, они не похоронены", - написал он в Twitterв воскресенье.

"В преддверии конференции по климату в Глазго (следует - ИФ) сохранить цель - (сдержать глобальное потепление на уровне - ИФ) полутора градусов, выполнить обещания по финансированию и адаптации для людей и планеты", - добавил он.

Участники встречи "Группы двадцати" по итогам двухдневных обсуждений в Риме достигли соглашения об ограничении глобального потепления на уровне полутора градусов Цельсия, однако признали, что достижение этой цели потребует значительных и эффективных мер всего мирового сообщества.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]