Генсек ООН разочарован итогами встречи G20, но считает, что надежда еще есть

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил разочарование итогами встречи "Группы двадцати" (G20) в Риме, отметив в то же время, что надежда еще не умерла.

"Хотя я и приветствую приверженность G20 решениям мирового масштаба, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами, но, по крайней мере, они не похоронены", - написал он в Twitterв воскресенье.

"В преддверии конференции по климату в Глазго (следует - ИФ) сохранить цель - (сдержать глобальное потепление на уровне - ИФ) полутора градусов, выполнить обещания по финансированию и адаптации для людей и планеты", - добавил он.

Участники встречи "Группы двадцати" по итогам двухдневных обсуждений в Риме достигли соглашения об ограничении глобального потепления на уровне полутора градусов Цельсия, однако признали, что достижение этой цели потребует значительных и эффективных мер всего мирового сообщества.