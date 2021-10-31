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Макроэкономика 31.10.2021 20:38

Лидеры G20 опасаются, что дальнейшие штаммы коронавируса ударят по экономике

Лидеры стран G20 на саммите в Риме констатировали, что мировая экономика постепенно восстанавливается от последствий пандемии, однако все еще может пострадать от новых штаммов COVID-19, говорится в их совместном заявлении.

"В течение 2021 года мировая экономика быстро восстанавливалась, благодаря применению вакцин и политическим мерам", - отмечается в документе, опубликованном итальянским правительством.

При этом отмечается, что темпы восстановления экономики - разные от страны к стране.

"Также восстановление экономики может оказаться под угрозой в случае распространения новых вариантов COVID-19, а также из-за неравномерных темпов вакцинации в мире", - подчеркивается в заявлении.

Лидеры G20 выражают готовность и дальше бороться против отрицательных последствий пандемии.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]