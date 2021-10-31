Страны G20 готовы существенно сократить выброс парниковых газов - заявление

Лидеры стран "Группы двадцати" на саммите в Риме согласились стремиться к существенному сокращению выбросов парниковых газов, говорится в опубликованном в воскресенье их совместном заявлении.
"Мы берем на себя обязательство существенно сократить выбросы парниковых газов, учитывая при этом конкретную ситуацию в каждой отдельно взятой стране, а также - обязательства, взятые в рамках Парижского соглашения по климату", - отмечается в документе.
"Мы констатируем, что выбросы метана во многом влияют на изменение климата. Сокращение таких выбросов может быть одним из самых быстрых, реальных и экономически разумных способов ограничить масштабы изменения климата", - считают участники саммита.
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