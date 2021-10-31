Первый запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 планируется совершить во второй половине 2022 года

Европейское космическое агентство (ESA) собирается осуществить первый запуск новой ракеты-носителя Ariane 6 во второй половине 2022 года, следует из данных французской компании-разработчика Arianespace.
Ракета придет на смену нынешней европейской ракете Ariane 5, которая до последнего времени являлась главным средством ESA для вывода на орбиту космических аппаратов. С ее помощью с 2002 года было выполнено 111 запусков, 106 из которых были полностью успешными.
Ariane 6 предназначена для выведения полезной нагрузки на низкую опорную орбиту или геопереходную орбиту с космодрома Куру во Французской Гвиане. Стоимость создания ракеты и нового стартового комплекса для нее оценивается в 4 млрд евро.
Ракета-носитель Ariane 6 будет использоваться в двух версиях. Версия A62 - это лёгкая ракета, оснащенная двумя твердотопливными боковыми ускорителями, которая предназначается для вывода двух небольших по массе спутников, например, аппаратов связи, массой до 5 тонн на геопереходную орбиту и 10,35 тонн на низкую опорную орбиту.
Ariane 6 в версии A64 - это тяжелый носитель с четырьмя боковыми ускорителями. Она будет применяться для вывода на орбиты тяжелых космических аппаратов научного и военного назначения. Ракета способна выводить на орбиту до 11,5 тонн на геопереходную орбиту и 21,5 тонн на низкую опорную орбиту.
Компания Arianespace на данный момент располагает еще шестью неиспользованными носителями Ariane 5 до перехода к началу запусков Ariane 6. Что касается новой ракеты, то для нее уже запланированы, по меньшей мере, четыре пуска с космическими аппаратами.
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