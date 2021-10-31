Все страны G20 теперь преследуют одинаковые цели в борьбе с изменением климата - премьер Италии

Руководители всех стран G20 отныне преследуют общие глобальные цели для борьбы против изменения климата, заявил по итогам саммита "двадцатки" в Риме премьер Италии Марио Драги.

"Сейчас у нас всех одни цели. В данном случае мы говорим о глобальных целях", - сказал он на пресс-конференции.

"Теперь наша задача - добиться того, чтобы все страны были согласны и в том, что касается необходимости действовать быстро", - добавил Драги.