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Здравоохранение 31.10.2021 21:32

Вакцинировать 70% населения планеты от COVID-19 к середине 2022 года - колоссальная задача, отмечает премьер Италии

Все лидеры стран G20 согласны, что нужно стремиться вакцинировать от коронавируса 70% населения планеты, но это - сложнейшая задача, заявил в воскресенье вечером премьер Италии Марио Драги.

"Наша цель - вакцинировать 40% населения мира в этом году и довести этот показатель до 70% к середине следующего. Это - гигантская работа", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Риме.

Драги пояснил, что проблема сейчас - не в объемах производства вакцин. "Производство на достаточном уровне. Оно существенное и продолжает увеличиваться", - отметил глава итальянского правительства.

"Проблемой является логистика. Нам сложно доставлять вакцины в нужные места, вакцинировать нужных людей", - добавил Драги.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]