Байден разочарован «фактическим отсутствием» России и Китая на встрече G20

Президент США Джо Байден в воскресенье выразил разочарование в связи с фактическим отсутствием России и Китая на встрече "группы двадцати" (G20) в Риме.
"Факт того, что Россия и Китай фактически не появились, вызывает разочарование. И я сам разочарован", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам встречи G20.
"Мы предприняли многое, но многое еще предстоит сделать, и мы должны будем сосредоточиться на том, чего не выполняет Китай, Россия и Саудовская Аравия", - добавил он.
Встреча G20 прошла в Риме 30-31 октября.
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