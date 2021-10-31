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Дальнее зарубежье 31.10.2021 23:52

Байден разочарован «фактическим отсутствием» России и Китая на встрече G20

Президент США Джо Байден в воскресенье выразил разочарование в связи с фактическим отсутствием России и Китая на встрече "группы двадцати" (G20) в Риме.

"Факт того, что Россия и Китай фактически не появились, вызывает разочарование. И я сам разочарован", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам встречи G20.

"Мы предприняли многое, но многое еще предстоит сделать, и мы должны будем сосредоточиться на том, чего не выполняет Китай, Россия и Саудовская Аравия", - добавил он.

Встреча G20 прошла в Риме 30-31 октября.

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Тэги: БАЙДЕН, РОССИЯ, КИТАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]