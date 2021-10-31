Байден считает, что нужно добиваться снижения цен на топливо

Президент США Джо Байден в воскресенье не согласился с идеей, что сохранение высоких цен на нефть и горючее - это хорошо, так как подтолкнет к использованию "зеленых" энергоресурсов.
"Я не считаю хорошей идеей то, что Россия, Саудовская Аравия, другие страны, добывающие нефть, не должны наращивать добычу. Ведь людям нужно, например, как-то добираться до работы", - заявил он на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Риме. Байден пояснил, что высокие цены на нефть и топливо - это удар по рядовым гражданам США, которые сейчас платят немалые деньги за бензин.
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