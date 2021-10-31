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ТЭК 31.10.2021 23:55

Байден считает, что нужно добиваться снижения цен на топливо

Президент США Джо Байден в воскресенье не согласился с идеей, что сохранение высоких цен на нефть и горючее - это хорошо, так как подтолкнет к использованию "зеленых" энергоресурсов.

"Я не считаю хорошей идеей то, что Россия, Саудовская Аравия, другие страны, добывающие нефть, не должны наращивать добычу. Ведь людям нужно, например, как-то добираться до работы", - заявил он на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Риме. Байден пояснил, что высокие цены на нефть и топливо - это удар по рядовым гражданам США, которые сейчас платят немалые деньги за бензин.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАЙДЕН, НЕФТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]