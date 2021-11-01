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Дальнее зарубежье 01.11.2021 14:10

Джонсон выступил против открытия новой угольной шахты на северо-западе Англии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые высказался против открытия новой угольной шахты в графстве Камбрия на северо-западе Англии, сообщает в понедельник корпорация BBC.

"Я не сторонник увеличения количества угля. Но это решать не мне, а органам, которые занимаются этим вопросам", - рассказал премьер-министр в интервью BBC.

Совет графства Камбрия изначально поддерживал планы строительства нового рудника, но сейчас пересматривает свое решение. Появление шахты может создать большое количество рабочих мест и положительно повлиять на сталелитейную промышленность страны, однако шахта создаст большое количество экологических проблем, отмечает BBC.

В правительственном консультативном комитете по изменению климата заявили, что в рамках графика сокращения выбросов углекислого газа, все компании, занимающиеся производством стали, должны будут прекратить использовать уголь к 2035 году или закупить дорогостоящее оборудование для улавливания выбросов и захоронения их под землей. Также в комитете отмечают, что 85% добытого в шахте угля все равно будет идти на экспорт, что также увеличит количество выбросов.

Как сообщает издание, убежденность стран-участниц климатического саммита ООН, который начался в Глазго, в необходимости отказа от угля является одной из важнейших целей правительства Великобритании на текущей конференции.

Климатический саммит COP26 начался в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ДЖОНСОН, ШАХТА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]