Джонсон выступил против открытия новой угольной шахты на северо-западе Англии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые высказался против открытия новой угольной шахты в графстве Камбрия на северо-западе Англии, сообщает в понедельник корпорация BBC.
"Я не сторонник увеличения количества угля. Но это решать не мне, а органам, которые занимаются этим вопросам", - рассказал премьер-министр в интервью BBC.
Совет графства Камбрия изначально поддерживал планы строительства нового рудника, но сейчас пересматривает свое решение. Появление шахты может создать большое количество рабочих мест и положительно повлиять на сталелитейную промышленность страны, однако шахта создаст большое количество экологических проблем, отмечает BBC.
В правительственном консультативном комитете по изменению климата заявили, что в рамках графика сокращения выбросов углекислого газа, все компании, занимающиеся производством стали, должны будут прекратить использовать уголь к 2035 году или закупить дорогостоящее оборудование для улавливания выбросов и захоронения их под землей. Также в комитете отмечают, что 85% добытого в шахте угля все равно будет идти на экспорт, что также увеличит количество выбросов.
Как сообщает издание, убежденность стран-участниц климатического саммита ООН, который начался в Глазго, в необходимости отказа от угля является одной из важнейших целей правительства Великобритании на текущей конференции.
Климатический саммит COP26 начался в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.
Азербайджан в Карабахе с ноября 2020г расчистил от мин и неразорвавшихся снарядов около 6 тыс. га
Азербайджанские военнослужащие, прошедшие курс "Коммандос" в Турции, вернулись на Родину
МИД Азербайджана осуждает решение властей США об освобождении армянского террориста, убившего турецкого консула
Кувейт поддерживает продолжение работы ОПЕК+ по принятой стратегии
SIF направит около 448 тыс. манатов на установку резервных серверов и закупку оборудования
Турция до конца года начнет производство собственной вакцины от COVID-19 - Эрдоган
Таиланд открылся для вакцинированных от COVID-19 туристов
Количество смертей от COVID-19 по всему миру превысило 5 млн - университет Хопкинса
Генплан г.Губадлы может быть готов через 2-3 месяца - Алиев
Президент Алиев выделил 0,5 млн на подготовку генплана г.Губадлы
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Руководство итальянской компании Maire Tecnimont Group посетило Бакинскую высшую школу нефти
Nar поддерживает подготовку местных специалистов в сфере ИКТ
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению ИТ техники
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии