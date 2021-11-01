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ТЭК 01.11.2021 15:26

Президент Белоруссии одобрил межправсоглашение с РФ о перевозке ядерных материалов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке ядерных материалов.

Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале. На подписание соглашения уполномочено министерство энергетики Белоруссии. Текст соглашения не публикуется.

Ранее сообщалось, что параллельно Белоруссия и Россия готовят межправсоглашение об обращении с отработавшим ядерным топливом.

"Партнерство (с Россией - ИФ) будет развиваться (. . .) в том числе в сфере научно-технического сопровождения эксплуатации БелАЭС и продления ее срока службы, обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами - подготовка межправительственного соглашения по перевозке ядерных материалов находится на завершающем этапе, предстоит также подготовить межправительственное соглашение об обращении с отработавшим ядерным топливом", - отмечал заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк 21 июля.

В начале 2020 года в Минске отмечали, что подписание межправсоглашений о перевозке ядерных материалов и переработке отработавшего ядерного топлива планируется до конца 2020 года.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".

Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня этого года. Физический пуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года. Первый энергоблок БелАЭС в настоящее время находится на номинальной мощности - 1170 МВт, электрическая энергия поступает во все регионы республики.

Физпуск второго энергоблока планируется до конца этого года, ввод в эксплуатацию - в первом полугодии 2022 года. После полного ввода двух энергоблоков БелАЭС сможет производить около 18,5 млрд кВт.ч в год, что обеспечит около 40% потребностей страны в электроэнергии.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ОЯТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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