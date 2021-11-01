Президент Белоруссии одобрил межправсоглашение с РФ о перевозке ядерных материалов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке ядерных материалов.
Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале. На подписание соглашения уполномочено министерство энергетики Белоруссии. Текст соглашения не публикуется.
Ранее сообщалось, что параллельно Белоруссия и Россия готовят межправсоглашение об обращении с отработавшим ядерным топливом.
"Партнерство (с Россией - ИФ) будет развиваться (. . .) в том числе в сфере научно-технического сопровождения эксплуатации БелАЭС и продления ее срока службы, обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами - подготовка межправительственного соглашения по перевозке ядерных материалов находится на завершающем этапе, предстоит также подготовить межправительственное соглашение об обращении с отработавшим ядерным топливом", - отмечал заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк 21 июля.
В начале 2020 года в Минске отмечали, что подписание межправсоглашений о перевозке ядерных материалов и переработке отработавшего ядерного топлива планируется до конца 2020 года.
Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".
Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня этого года. Физический пуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года. Первый энергоблок БелАЭС в настоящее время находится на номинальной мощности - 1170 МВт, электрическая энергия поступает во все регионы республики.
Физпуск второго энергоблока планируется до конца этого года, ввод в эксплуатацию - в первом полугодии 2022 года. После полного ввода двух энергоблоков БелАЭС сможет производить около 18,5 млрд кВт.ч в год, что обеспечит около 40% потребностей страны в электроэнергии.
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