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Туризм 01.11.2021 14:37

Таиланд открылся для вакцинированных от COVID-19 туристов

Таиланд открылся для вакцинированных от коронавируса COVID-19 туристов спустя полтора года после закрытия границ из-за пандемии, сообщает в понедельник корпорация BBC.

"Это как увидеть очень тусклый луч света в конце туннеля - мы не могли работать в течение двух лет", - сказал туристический гид Чайягорн Буньяпак BBC.

По данным азиатских СМИ, только в понедельник в страну должны будут прибыть тысячи туристов. Таиланд открылся для вакцинированных путешественников из более чем 60 стран, которые теперь смогут попасть в страну без обязательного карантина в отеле, который требовался ранее. В сообщении не указано, с какими именно вакцинами разрешен въезд.

Ожидается, что в следующем году число туристов возрастет до 15 млн, а туристический сектор заработает более $30 млрд. Ранее Таиланд посещали до 40 млн туристов ежегодно, однако в 2020 году это число сократилось на 80%.

За весь период пандемии в Таиланде было выявлено более 1,9 млн случаев заражения корнавирусом и около 19 тыс. смертей от заболевания. Обе дозы вакцины получили около 42% населения.

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Тэги: ТАИЛАНД, ТУРИСТЫ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]