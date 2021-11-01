Саакашвили будет защищать адвокат из США

Американский адвокат Джан Сендвидж подключится к защите бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил журналистам адвокат экс-президента Ника Гварамия.

"Мы в ближайшее время ждем юриста из США, который обладает высокой квалификацией. Он будет главным международным спикером в этом деле", - сказал Гварамия.

В настоящее время Саакашвили защищают пять грузинских адвокатов.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.