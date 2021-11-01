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СНГ 01.11.2021 14:22

Лавров надеется, что стратегические союзники России не проявят интереса к «Саммиту за демократию», который организуется Вашингтоном

Москва надеется, что стратегические союзники и партнеры России проявят приверженность своим обязательствам и не примут приглашение на организуемый США "Саммит за демократию", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Почти убежден, что будут "заходы" и к некоторым из наших стратегических партнеров и союзников. Надеюсь, что они проявят приверженность обязательствам, существующим в других форматах, а не в неких искусственно, на разовой основе, неофициально созываемых саммитах", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что "Саммит за демократию" "нацелен на то, чтобы разделить людей, страны на "демократические" и "недемократические".

"Более того, мои коллеги из одной уважаемой страны сказали мне, что из текста приглашения, которое они получили, они сделали вывод, что там приглашенные демократические страны тоже делятся на "полностью" и "условно" демократические. Думаю, это объясняется тем, что американцы хотят максимально обеспечить себе массовку, показать массовость своего движения, во главе которого стоит Вашингтон. Будет забавно посмотреть, кого конкретно и в каком качестве пригласили", - добавил министр.

По словам Лаврова, на саммит, который состоится в декабре, Россию не приглашали, также не приглашен Китай.

"Да и списка нет. Некоторые наши партнеры "шепчут нам на ухо", что им сказали готовиться, якобы скоро придет приглашение. На вопрос, что они будут там делать, отвечают, что они выступят онлайн, а потом будет распространено итоговое заявление. Можно ли его посмотреть? Отвечают, что покажут потом. Это "суверен", и все - его "вассалы", - подчеркнул он.

В минувшем августе Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден решил созвать в декабре 2021 года виртуальный саммит "лидеров за демократию", спустя год такая встреча состоится в очном формате.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]