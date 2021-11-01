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Здравоохранение 01.11.2021 14:04

Количество смертей от COVID-19 по всему миру превысило 5 млн - университет Хопкинса

Меньше чем за два года пандемии количество смертей после заражения коронавирусом COVID-19 по всему миру перешло отметку в 5 млн, свидетельствуют в понедельник данные американского университета Джона Хопкинса.

Почти половина всех смертей была зафиксировано в США, ЕС, Великобритании и Бразилии, в которых проживает 1/8 населения Земли. Наибольшее число жертв вируса было в США - с начала пандемии в штатах погибло более 740 тыс. человек.

На данный момент COVID-19 является третьей основной причиной смертности после сердечных заболеваний и инсульта.

По сообщениям агентства Associated Press, цифра вероятнее всего является заниженной, так как не все люди сдают тесты на COVID-19, а многие умирают дома без медицинской помощи, особенно в бедных странах.

За весь период пандемии в мире было зафиксировано более 246 млн случаев заражения коронавирусом. Было сделано более 6,9 млрд доз вакцин, обе дозы получили около 39% населения Земли.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]