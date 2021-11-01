Количество смертей от COVID-19 по всему миру превысило 5 млн - университет Хопкинса

Меньше чем за два года пандемии количество смертей после заражения коронавирусом COVID-19 по всему миру перешло отметку в 5 млн, свидетельствуют в понедельник данные американского университета Джона Хопкинса.
Почти половина всех смертей была зафиксировано в США, ЕС, Великобритании и Бразилии, в которых проживает 1/8 населения Земли. Наибольшее число жертв вируса было в США - с начала пандемии в штатах погибло более 740 тыс. человек.
На данный момент COVID-19 является третьей основной причиной смертности после сердечных заболеваний и инсульта.
По сообщениям агентства Associated Press, цифра вероятнее всего является заниженной, так как не все люди сдают тесты на COVID-19, а многие умирают дома без медицинской помощи, особенно в бедных странах.
За весь период пандемии в мире было зафиксировано более 246 млн случаев заражения коронавирусом. Было сделано более 6,9 млрд доз вакцин, обе дозы получили около 39% населения Земли.
Азербайджан в Карабахе с ноября 2020г расчистил от мин и неразорвавшихся снарядов около 6 тыс. га
Азербайджанские военнослужащие, прошедшие курс "Коммандос" в Турции, вернулись на Родину
МИД Азербайджана осуждает решение властей США об освобождении армянского террориста, убившего турецкого консула
Кувейт поддерживает продолжение работы ОПЕК+ по принятой стратегии
SIF направит около 448 тыс. манатов на установку резервных серверов и закупку оборудования
Генплан г.Губадлы может быть готов через 2-3 месяца - Алиев
Президент Алиев выделил 0,5 млн на подготовку генплана г.Губадлы
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
США на G20 обсудили с партнерами Украину - Белый дом
Лавров надеется, что стратегические союзники России не проявят интереса к «Саммиту за демократию», который организуется Вашингтоном
Джонсон выступил против открытия новой угольной шахты на северо-западе Англии
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Руководство итальянской компании Maire Tecnimont Group посетило Бакинскую высшую школу нефти
Nar поддерживает подготовку местных специалистов в сфере ИКТ
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению ИТ техники
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии