Количество смертей от COVID-19 по всему миру превысило 5 млн - университет Хопкинса

Меньше чем за два года пандемии количество смертей после заражения коронавирусом COVID-19 по всему миру перешло отметку в 5 млн, свидетельствуют в понедельник данные американского университета Джона Хопкинса.

Почти половина всех смертей была зафиксировано в США, ЕС, Великобритании и Бразилии, в которых проживает 1/8 населения Земли. Наибольшее число жертв вируса было в США - с начала пандемии в штатах погибло более 740 тыс. человек.

На данный момент COVID-19 является третьей основной причиной смертности после сердечных заболеваний и инсульта.

По сообщениям агентства Associated Press, цифра вероятнее всего является заниженной, так как не все люди сдают тесты на COVID-19, а многие умирают дома без медицинской помощи, особенно в бедных странах.

За весь период пандемии в мире было зафиксировано более 246 млн случаев заражения коронавирусом. Было сделано более 6,9 млрд доз вакцин, обе дозы получили около 39% населения Земли.