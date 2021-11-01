Баку и Абу-Даби обсудили создание платформ сотрудничества для бизнесменов Азербайджана и ОАЭ

Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Азербайджана Орхан Мамедов встретился в понедельник с госминистром по делам предпринимательства и малого и среднего бизнеса ОАЭ Ахмедом Белхулом Аль-Фаласи.

«Мамедов и Аль-Фаласи обменялись мнениями о возможностях расширения сотрудничества между бизнес-структурами двух стран, отметили перспективы совместной деятельности KOBIA и соответствующего ведомства ОАЭ, а также бизнес-возможности в Азербайджане, в том числе на освобожденных территориях», - сообщили в KOBİA.

Отмечается, что стороны также обсудили создание платформ сотрудничества, которые объединят бизнесменов Азербайджана и ОАЭ.

Э.Шафиев