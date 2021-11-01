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Бизнес и законодательство 01.11.2021 14:00

Баку и Абу-Даби обсудили создание платформ сотрудничества для бизнесменов Азербайджана и ОАЭ

Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Азербайджана Орхан Мамедов встретился в понедельник с госминистром по делам предпринимательства и малого и среднего бизнеса ОАЭ Ахмедом Белхулом Аль-Фаласи.

«Мамедов и Аль-Фаласи обменялись мнениями о возможностях расширения сотрудничества между бизнес-структурами двух стран, отметили перспективы совместной деятельности KOBIA и соответствующего ведомства ОАЭ, а также бизнес-возможности в Азербайджане, в том числе на освобожденных территориях», - сообщили в KOBİA.

Отмечается, что стороны также обсудили создание платформ сотрудничества, которые объединят бизнесменов Азербайджана и ОАЭ.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: KOBIA, ОАЭ, БИЗНЕС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]