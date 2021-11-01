Денежная база в Азербайджане за 10 месяцев увеличилась на 7,8%, в октябре - на 0,8%

Объем денежной базы в Азербайджане на 29 октября 2021 года составляет 14 млрд 621,2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На 30 декабря 2020 года денежная база в Азербайджане составляла 13 млрд 564,2 млн манатов. Таким образом, денежная база в январе-октябре 2021 года увеличилась на 7,8%, передает "Интерфакс-Азербайджан".

При этом в октябре 2021 года денежная база в Азербайджане увеличилась на 122,5 млн манатов или на 0,8%.

В 2020 году рост денежной базы в Азербайджане составил 11,6%.

Х.Насирзаде