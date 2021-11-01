Денежная база в Азербайджане за 10 месяцев увеличилась на 7,8%, в октябре - на 0,8%

Объем денежной базы в Азербайджане на 29 октября 2021 года составляет 14 млрд 621,2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
На 30 декабря 2020 года денежная база в Азербайджане составляла 13 млрд 564,2 млн манатов. Таким образом, денежная база в январе-октябре 2021 года увеличилась на 7,8%, передает "Интерфакс-Азербайджан".
При этом в октябре 2021 года денежная база в Азербайджане увеличилась на 122,5 млн манатов или на 0,8%.
В 2020 году рост денежной базы в Азербайджане составил 11,6%.
Х.Насирзаде
Азербайджан в Карабахе с ноября 2020г расчистил от мин и неразорвавшихся снарядов около 6 тыс. га
Азербайджанские военнослужащие, прошедшие курс "Коммандос" в Турции, вернулись на Родину
МИД Азербайджана осуждает решение властей США об освобождении армянского террориста, убившего турецкого консула
Турция до конца года начнет производство собственной вакцины от COVID-19 - Эрдоган
Таиланд открылся для вакцинированных от COVID-19 туристов
Количество смертей от COVID-19 по всему миру превысило 5 млн - университет Хопкинса
Генплан г.Губадлы может быть готов через 2-3 месяца - Алиев
Президент Алиев выделил 0,5 млн на подготовку генплана г.Губадлы
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
США на G20 обсудили с партнерами Украину - Белый дом
Лавров надеется, что стратегические союзники России не проявят интереса к «Саммиту за демократию», который организуется Вашингтоном
Джонсон выступил против открытия новой угольной шахты на северо-западе Англии
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Руководство итальянской компании Maire Tecnimont Group посетило Бакинскую высшую школу нефти
Nar поддерживает подготовку местных специалистов в сфере ИКТ
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению ИТ техники
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии