США на G20 обсудили с партнерами Украину - Белый дом

США обсудили тему Украины со своими партнерами в ходе саммита лидеров стран "большой двадцатки", состоявшегося на минувших выходных в Риме, заявил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"У нас была возможность обсудить с основными союзниками и партнерами тему Украины", - сказал он журналистам в понедельник, подводят итоги саммита G20.

По его словам, они выразили поддержку суверенитета Украины.

Саммит лидеров G20 прошел 30-31 октября в Риме.