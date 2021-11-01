США на G20 обсудили с партнерами Украину - Белый дом

США обсудили тему Украины со своими партнерами в ходе саммита лидеров стран "большой двадцатки", состоявшегося на минувших выходных в Риме, заявил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"У нас была возможность обсудить с основными союзниками и партнерами тему Украины", - сказал он журналистам в понедельник, подводят итоги саммита G20.
По его словам, они выразили поддержку суверенитета Украины.
Саммит лидеров G20 прошел 30-31 октября в Риме.
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