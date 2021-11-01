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Дальнее зарубежье 01.11.2021 15:02

США на G20 обсудили с партнерами Украину - Белый дом

США обсудили тему Украины со своими партнерами в ходе саммита лидеров стран "большой двадцатки", состоявшегося на минувших выходных в Риме, заявил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"У нас была возможность обсудить с основными союзниками и партнерами тему Украины", - сказал он журналистам в понедельник, подводят итоги саммита G20.

По его словам, они выразили поддержку суверенитета Украины.

Саммит лидеров G20 прошел 30-31 октября в Риме.

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Тэги: США, G20, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]