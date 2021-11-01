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Макроэкономика 01.11.2021 14:44

Валютные резервы ЦБ Азербайджана за 10 месяцев увеличились на 10,5%, в октябре – на 0,1%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 29 октября 2021 года составляют $7 млрд 41,1 млн, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2020 года валютные резервы ЦБА составляли $6 млрд 369,4 млн. Таким образом, в январе-сентябре 2021 года валютные резервы Центробанка увеличились на 10,5%, передает "Интерфакс-Азербайджан".

В октябре валютные резервы ЦБА увеличились на 0,1% или на $7,3 млн.

Как сообщалось ранее, в 2020 году валютные резервы Центробанка увеличились на 1,8%.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЦБА, РЕЗЕРВЫ, ВАЛЮТНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]