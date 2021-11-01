ГНФАР за 10 месяцев сократил продажу инвалюты на аукционах на 21,4%, в октябре – на 0,5%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в октябре 2021 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $539,9 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

Как сообщалось ранее, ГНФАР в сентябре 2021 года продал на валютных аукционах инвалюты на $565,4 млн. Таким образом, в октябре 2021 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с сентябрем сократился на 0,5%.

По расчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан" на основе ежемесячных данных Госнефтефонда, в январе-октябре 2021 года ГНФАР на валютных аукционах продал $4 млрд 845,3 млн (спад на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - ИФ).

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

Как сообщалось ранее, в 2020 году ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на сумму $7 млрд 303,64 млн (рост на 10,7% по сравнению с 2019 годом - ИФ). В 2020 году наблюдался повышенный спрос на инвалюту в связи с резким удешевлением цен на нефть на мировых рынка. В связи с этим имелся ажиотаж у населения Азербайджана. С целью не допустить девальвации нацвалюты ГНФАР и удовлетворения имеющегося спроса увеличил объемы продажи инвалюты на аукционах, организуемых Центральным банком Азербайджана.

А.Азизов