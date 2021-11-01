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Инфраструктура и тендеры 01.11.2021 15:38

SIF направит около 448 тыс. манатов на установку резервных серверов и закупку оборудования

Фонд развития предпринимательства (SIF) направит свыше 447 тыс. манатов на установку резервных серверов, закупку необходимой техники, оборудования и лицензий.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Premier» подписан соответствующий контракт.

Сумма контракта - 447,719 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: SIF, СЕРВЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]