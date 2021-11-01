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Здравоохранение 01.11.2021 15:43

Турция до конца года начнет производство собственной вакцины от COVID-19 - Эрдоган

В Турции до конца года стартует производство местной вакцины против коронавируса COVID-19 под названием Turkovac, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"До конца года начнется производство турецкой вакцины от коронавируса Turkovac", - пообещал он.

Эрдоган добавил, что Турция готова "делиться вакциной со всем миром".

За время пандемии в стране выявили свыше 8 млн случаев заражения коронавирусом, около 70,6 тыс скончалось.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ВАКЦИНА, ПЕРСПЕКТИВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]