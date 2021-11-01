Турция до конца года начнет производство собственной вакцины от COVID-19 - Эрдоган

В Турции до конца года стартует производство местной вакцины против коронавируса COVID-19 под названием Turkovac, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"До конца года начнется производство турецкой вакцины от коронавируса Turkovac", - пообещал он.

Эрдоган добавил, что Турция готова "делиться вакциной со всем миром".

За время пандемии в стране выявили свыше 8 млн случаев заражения коронавирусом, около 70,6 тыс скончалось.