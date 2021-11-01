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ТЭК 01.11.2021 18:28

Carrefour хочет достичь углеродной нейтральности к 2040 году

Французский ритейлер Carrefour SA планирует достичь углеродной нейтральности к 2040 году, говорится в улучшенном плане компании по сокращению выбросов СО2.

В частности, ритейлер к 2030 году хочет уменьшить выбросы СО2 от своей активности вдвое по сравнению с 2019 годом, а к 2040 году сократить их на 70%.

Компания планирует достичь этих целей, используя электричество, получаемое полностью от возобновляемых источников энергии, и увеличить использование электричества собственной выработки.

Carrefour также будет стремиться сократить потребление энергии на 28% к 2030 году и заменить фторированные хладагенты, чтобы исключить их выбросы.

Котировки акций компании растут на 0,4% в ходе торгов в понедельник. Всего с начала текущего года капитализация компании увеличилась на 12% и составляет сейчас примерно 12 млрд евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, CARREFOUR, КЛИМАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]