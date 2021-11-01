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ТЭК 01.11.2021 15:55

Нефть вновь дорожает

Цены на нефть эталонных марок вернулись к росту в ходе дневных торгов в понедельник.

Рынок ждет очередного заседания ОПЕК+, которое пройдет позднее на этой неделе.

"Я не думаю, что ОПЕК изменит свои планы на следующем заседании, что окажет поддержку рынку в краткосрочной перспективе", - полагает президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч.

Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:45 подорожали на $0,57 (на 0,68%) - до $84,29 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) растут на $0,27 (на 0,32%) - до $83,84 за баррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]