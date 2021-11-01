Лидеры стран G20 утвердили реформу глобальной налоговой системы в ходе прошедшего саммита

Лидеры стран G20 в ходе прошедшего в минувшие выходные саммита в Риме утвердили реформу глобальной налоговой системы, в рамках которой минимальная ставка налога на прибыль транснациональных компаний будет установлена на уровне 15% с 2023 года.

Реформа, поддержанная в октябре этого года 136 странами и юрисдикциями, на долю которых приходится более 90% мирового ВВП, также предусматривает перераспределение прав на налогообложение крупнейших транснациональных компаний мира. В соответствии с этим пунктом, государства получат право облагать налогом ту деятельность международных корпораций, которая приходится на данную страну, даже если компании не представлены в ней физически.

Реализация реформы в этой части, по оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), приведет к перераспределению прав на налогообложение прибылей порядка 100 крупнейших и наиболее прибыльных транснациональных компаний мира на сумму более $125 млрд в год.

Новая минимальная ставка корпоративного налога на уровне 15%, которая будет распространяться на компании с выручкой более 750 млн евро в год, как ожидается, обеспечит дополнительные глобальные налоговые сборы на сумму порядка $150 млрд в год.

Из 140 стран, участвовавших в обсуждении глобальной налоговой реформы, лишь четыре - Кения, Нигерия, Пакистан и Шри-Ланка, пока не присоединились к соглашению.

G20 официально начала процесс реформирования глобальной налоговой системы в 2013 году. Теперь государствам предстоит изменить внутренние законы и международные соглашения, чтобы привести ее в действие.