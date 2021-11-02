В российских войсках вакцинированы 95% военнослужащих - Шойгу

От коронавируса вакцинированы 95% военнослужащих, это позволило существенно снизить заболеваемость и смертность, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"95% военнослужащих сегодня вакцинировано. 70% гражданского персонала и родственников военнослужащих также вакцинированы, это позволяет нам иметь уже на сегодняшний день довольно высокие показатели по понижению заболеваемости коронавирусной инфекцией и по смертности", - сказал Шойгу на совещании с президентом РФ.
По словам министра, с 1 июля в Минобороны идет плановая ревакцинация. На данный момент ревакцинировано 27% военнослужащих.
"В результате мы получили на сегодняшний день заболеваемость личного состава в два раза ниже среднероссийской, в сравнении с 2020 годом в 2021 году заболеваемость снизилась на 44%", - добавил он.
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