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СНГ 02.11.2021 02:00

В российских войсках вакцинированы 95% военнослужащих - Шойгу

От коронавируса вакцинированы 95% военнослужащих, это позволило существенно снизить заболеваемость и смертность, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"95% военнослужащих сегодня вакцинировано. 70% гражданского персонала и родственников военнослужащих также вакцинированы, это позволяет нам иметь уже на сегодняшний день довольно высокие показатели по понижению заболеваемости коронавирусной инфекцией и по смертности", - сказал Шойгу на совещании с президентом РФ.

По словам министра, с 1 июля в Минобороны идет плановая ревакцинация. На данный момент ревакцинировано 27% военнослужащих.

"В результате мы получили на сегодняшний день заболеваемость личного состава в два раза ниже среднероссийской, в сравнении с 2020 годом в 2021 году заболеваемость снизилась на 44%", - добавил он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]