Борис Джонсон сравнил мировое сообщество с Джеймсом Бондом и призвал немедленно заняться защитой климата

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил на открытии климатического саммита COP26 и сравнил мировое сообщество с оказавшимся в опасной ситуации Джеймсом Бондом.
"Сегодня мы практически в той же ситуации, дорогие мировые лидеры, в которой был Джеймс Бонд. Но трагедия в том, что это не фильм, и машина судного дня, которую нужно остановить, - реальная", - заявил Джонсон, проведя параллель с героем фильмов, который пытается спасти мир, пока тикают "красные цифровые часы".
По словам премьер-министра, если общемировая температура поднимется еще на два градуса по Цельсию, то может оказаться подорванной система доставки продуктов питания сотням тысяч людей, на три градуса - и увеличится число природных катаклизмов, на четыре градуса - "и можно будет попрощаться с целыми городами".
Джонсон заявил, что действовать "надо немедленно", иначе будет слишком поздно.
Климатический саммит COP26 в Глазго направлен на борьбу с изменением климата. В этом году на саммите впервые приведут предварительные итоги того, что было сделано для выхода из кризиса с момента подписания Парижского соглашения - международного договора, принятого в 2015 году, основной задачей которого является удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2 градусов по Цельсию и стремление ограничить этот прирост до 1,5 градуса по Цельсию.
COP26 начался в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.
Лавров и Мирзоян обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент Алиев посещает Шемахинский район
Баку планирует развивать отношения с Джакартой – посол Азербайджана в Индонезии
Укрнафта за 9 мес. заработала почти $160 млн чистой прибыли против убытка годом ранее
Поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию остановлены из-за аварии в Болгарии
Премьер Италии заявляет о многомиллиардных убытках от климатических изменений
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Шемахе
В Азербайджане спад новых случаев COVID-19
Президент Алиев принял участие в открытии Центра управления SCADA в Шемахе
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Исмаиллы
Генплан г.Губадлы может быть готов через 2-3 месяца - Алиев
Президент Алиев выделил 0,5 млн на подготовку генплана г.Губадлы
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Руководство итальянской компании Maire Tecnimont Group посетило Бакинскую высшую школу нефти
Nar поддерживает подготовку местных специалистов в сфере ИКТ
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению ИТ техники
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии