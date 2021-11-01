Экспортный потенциал предприятий, имеющих разрешение на поставки томатов из Азербайджана в РФ, превышает 360 тыс. т

Экспортный потенциал предприятий, имеющих разрешение на поставки томатов из Азербайджана в РФ, составляет 360,133 тыс. тонн, сообщает пресс-служба Агентства пищевой безопасности.
«На сегодняшний день в общей сложности 205 предприятий по производству томатов имеют разрешение на экспорт из Азербайджана в Россию. Экспортный потенциал этих предприятий составляет 360,133 тыс. тонн, что составляет 200,1% от объема экспорта томатной продукции в Россию в 2020 году», - говорится в информации.
В АПБ агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили, что за январь-сентябрь текущего года из Азербайджана в РФ экспортировано 114,545 тыс. тонн томатов.
Азербайджан в 2020 году экспортировал 187,539 тыс. тонн томатов, что на 7,4% больше показателя 2019 года. Общая стоимость экспортированных томатов составила $201 млн 353,53 тыс. (рост на 6,3%).
Основным импортером азербайджанских томатов являлась Россия. В прошлом году в Россию было экспортировано 179,884 тыс. тонн (95,9% всего экспорта - ИФ) на сумму $197 млн 414,1 тыс. По сравнению с 2019 годом экспорт томатов в Россию в количественном выражении увеличился на 3%, в стоимостном - на 4,7%.
Х.Насирзаде
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