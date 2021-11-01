Президент Алиев принял участие в открытии Центра управления SCADA в Шемахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в понедельник приняли участие в церемонии открытия Северо-западного регионального Центра управления SCADA, сообщает сайт главы государства.

Новый Центр управления SCADA создан на подстанции «Мейсери», на которой проведены ремонтно-реконструкционные работы.

Глава государства был проинформирован, что подстанция «Мейсери» обеспечивает электроэнергией 11 населенных пунктов Шемахинского и 5 населенных пунктов Агсуинского районов. В целом, благодаря реконструкции, улучшено энергоснабжении более 10 тыс. человек.

Б.Рустамбеков