Власти Грузии не подтверждают перевод Саакашвили в военный госпиталь в Гори

Специальная пенитенциарная служба Грузии опровергла сообщения о планах перевода экс-президента Михаила Саакашвили из тюрьмы города Рустави в военный госпиталь в Гори.
"Призываем всех не распространять неподтвержденную информацию, что якобы планируется перевод Михаила Саакашвили на госпитализацию в военный госпиталь города Гори", - говорится в заявлении пенитенциарной службы.
Ранее в понедельник адвокат Ника Гварамия заявил журналистам со ссылкой на собственный источник, что власти намерены госпитализировать Саакашвили в военный госпиталь города Гори, где будет проведена операция по похищению экс-президента, а обвинят в похищении спецназовцев Южной Осетии.
Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
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