Власти Грузии не подтверждают перевод Саакашвили в военный госпиталь в Гори

Специальная пенитенциарная служба Грузии опровергла сообщения о планах перевода экс-президента Михаила Саакашвили из тюрьмы города Рустави в военный госпиталь в Гори.

"Призываем всех не распространять неподтвержденную информацию, что якобы планируется перевод Михаила Саакашвили на госпитализацию в военный госпиталь города Гори", - говорится в заявлении пенитенциарной службы.

Ранее в понедельник адвокат Ника Гварамия заявил журналистам со ссылкой на собственный источник, что власти намерены госпитализировать Саакашвили в военный госпиталь города Гори, где будет проведена операция по похищению экс-президента, а обвинят в похищении спецназовцев Южной Осетии.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.