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Бизнес и законодательство 01.11.2021 19:04

В Дубае пройдет очередное заседание МПК Азербайджан-ОАЭ

Азербайджаном и ОАЭ проведут 8-ое заседание межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству в Дубае, сообщает министерство экономики Азербайджана.

Делегация, возглавляемая министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, со 2 по 5 ноября посетит Дубай. В ходе визита состоится очередное заседание МПК.

В рамках визита будет организован Азербайджанский инвестиционный форум, состоятся встречи с официальными лицами ОАЭ, предпринимателями, делегация также посетит всемирную выставку «Dubay Expo 2020».

Б.Рустамбеков

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Тэги: АОЭ, МПК, ЗАСЕДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]