В Дубае пройдет очередное заседание МПК Азербайджан-ОАЭ

Азербайджаном и ОАЭ проведут 8-ое заседание межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству в Дубае, сообщает министерство экономики Азербайджана.
Делегация, возглавляемая министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, со 2 по 5 ноября посетит Дубай. В ходе визита состоится очередное заседание МПК.
В рамках визита будет организован Азербайджанский инвестиционный форум, состоятся встречи с официальными лицами ОАЭ, предпринимателями, делегация также посетит всемирную выставку «Dubay Expo 2020».
Б.Рустамбеков
Лавров и Мирзоян обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент Алиев посещает Шемахинский район
Баку планирует развивать отношения с Джакартой – посол Азербайджана в Индонезии
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Шемахе
В Азербайджане спад новых случаев COVID-19
Президент Алиев принял участие в открытии Центра управления SCADA в Шемахе
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Исмаиллы
Генплан г.Губадлы может быть готов через 2-3 месяца - Алиев
Президент Алиев выделил 0,5 млн на подготовку генплана г.Губадлы
Россия будет реагировать на попытки некоторых государств сломать сложившийся стратегический паритет - Путин
Лидеры стран G20 утвердили реформу глобальной налоговой системы в ходе прошедшего саммита
Власти Грузии не подтверждают перевод Саакашвили в военный госпиталь в Гори
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Руководство итальянской компании Maire Tecnimont Group посетило Бакинскую высшую школу нефти
Nar поддерживает подготовку местных специалистов в сфере ИКТ
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению ИТ техники
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии