В Дубае пройдет очередное заседание МПК Азербайджан-ОАЭ

Азербайджаном и ОАЭ проведут 8-ое заседание межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству в Дубае, сообщает министерство экономики Азербайджана.

Делегация, возглавляемая министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, со 2 по 5 ноября посетит Дубай. В ходе визита состоится очередное заседание МПК.

В рамках визита будет организован Азербайджанский инвестиционный форум, состоятся встречи с официальными лицами ОАЭ, предпринимателями, делегация также посетит всемирную выставку «Dubay Expo 2020».

Б.Рустамбеков