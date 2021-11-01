Лавров и Мирзоян обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Ряд актуальных вопросов карабахской проблематики обсудили по телефону министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян, сообщает МИД РФ.
"Министры обсудили ход реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. с учетом приближающейся годовщины ноябрьского трехстороннего документа о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении министерства.
Подчеркивается, что особое внимание министры "уделили продвижению в решении гуманитарных проблем, прежде всего, возвращению удерживаемых лиц, передаче карт минных полей и сохранению культурно-религиозного наследия".
Российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что Лавров и Мирзоян обсудили вопросы ликвидации напряженности на армяно-азербайджанской границе, акцентировав внимание на важности продолжения усилий, направленных на политико-дипломатическое урегулирование пограничных инцидентов.
Кроме того, стороны обсудили разблокирование на Южном Кавказе всех транспортных и экономических связей, а также создания благоприятной атмосферы для регионального сотрудничества.
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