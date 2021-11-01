Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Шемахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в понедельник приняли участие в открытии ряда объектов в Шемахинском районе.

В частности, президент Алиев, принял участие в открытии после восстановительно-ремонтными работ мечети Пирсаат Баба, нового стадиона, детского сада в Шемахе.

Кроме того, президент ознакомился с работой, проделанной в Парке молодежи города Шемаха, принял участие в открытии средней школы в селе Чархан, Центра по выращиванию саженцев винограда.

Б.Рустамбеков