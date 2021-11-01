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Социум 01.11.2021 20:45

Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Шемахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в понедельник приняли участие в открытии ряда объектов в Шемахинском районе.

В частности, президент Алиев, принял участие в открытии после восстановительно-ремонтными работ мечети Пирсаат Баба, нового стадиона, детского сада в Шемахе.

Кроме того, президент ознакомился с работой, проделанной в Парке молодежи города Шемаха, принял участие в открытии средней школы в селе Чархан, Центра по выращиванию саженцев винограда.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ШЕМАХА, ОБЪЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]