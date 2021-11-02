Китай ускорит процесс энергетического перехода и развитие ВИЭ - Си Цзиньпин

Многосторонние соглашения между государствами как нельзя лучше подходят для борьбы международного сообщества с климатическими изменениями, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в обращении к конференции по климату COP26 в Глазго.

"Когда речь заходит о глобальных вызовах, таких как климатические изменения, лучший рецепт - это мультилатерализм", - приводят китайские СМИ слова Си Цзиньпина из заявления.

По его словам, воздействие климатических изменений становится слишком очевидным, поэтому мир нуждается в глобальных конкретных действиях, в выстраивании доверия и усилении сотрудничества. Си Цзиньпин отдельно упомянул задачу развитых стран оказывать помощь развивающимся странам.

Он подчеркнул важность внедрения инноваций для трансформации энергетики и добычи ресурсов, промышленного производства и моделей потребления.

"Мы (Китай - ИФ) будем все скорее содействовать "зеленой", низкоуглеродной экономике замкнутого цикла, будем продвигаться по пути перенастройки промышленной структуры и сдерживать иррациональное развитие энергоемких и способствующих сильным выбросам проектов", - заверил Си Цзиньпин.

Он пояснил, что Китай ускорит процесс энергетического перехода, развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и строительства крупных солнечных и ветровых электростанций. Си Цзиньпин добавил, что особые планы действий будут запущены для таких ключевых сфер, как энергетика, промышленность, строительство и транспорт, и для таких ключевых секторов, как производство угля, электричества, железа, стали, цемента. Вместе с тем внимание будет уделяться науке, технологиям, финансовым инициативам, налогообложению.

Сам Си Цзиньпин на саммит COP26 не приехал.

Климатический саммит COP26 начался в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители почти 200 стран.

COP26 направлен на борьбу с изменением климата. В этом году на саммите впервые приведут предварительные итоги того, что было сделано для выхода из кризиса с момента подписания Парижского соглашения - международного договора, принятого в 2015 году, основной задачей которого является удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2 градусов по Цельсию и стремление ограничить этот прирост 1,5 градусами.