70% взрослого населения США полностью вакцинировано против COVID-19

70% взрослых в США полностью вакцинированы против COVID-19, 80% поставили первую дозу вакцины, сообщил Белый дом.

"80 % взрослых сейчас сделали по крайней мере первую прививку и 70 % взрослых теперь полностью вакцинированы", - заявил координатор Белого дома по коронавирусу Джеффри Зиентс.

Он также отметил, что усилия администрации Джо Байдена по вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет будут полностью реализованы с 8 ноября при условии, что Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также рекомендуют вакцину для детей.

По его словам, администрация закупила достаточное количество вакцины Pfizer, чтобы сделать прививку всем 28 млн детей, имеющих на это право.