Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9632 RUR   0.0239 GBR   2.3247 TRY   0.1771

Цена на нефть

01.11 $/bbl   WTI 84.05 0.48 Brent 84.71 0.99

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.11.2021 08:54

70% взрослого населения США полностью вакцинировано против COVID-19

70% взрослых в США полностью вакцинированы против COVID-19, 80% поставили первую дозу вакцины, сообщил Белый дом.

"80 % взрослых сейчас сделали по крайней мере первую прививку и 70 % взрослых теперь полностью вакцинированы", - заявил координатор Белого дома по коронавирусу Джеффри Зиентс.

Он также отметил, что усилия администрации Джо Байдена по вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет будут полностью реализованы с 8 ноября при условии, что Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также рекомендуют вакцину для детей.

По его словам, администрация закупила достаточное количество вакцины Pfizer, чтобы сделать прививку всем 28 млн детей, имеющих на это право.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ


Похожие новости


Псаки объяснила, почему не поехала в Европу с Байденом: заболела коронавирусом Тесты на COVID-19 днем точнее, чем ночью Группа экспертов FDA рекомендовала применение вакцины Pfizer среди детей от 5 до 11 лет Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 242 млн - университет Хопкинса Американские ученые сомневаются в эффективности универсальной вакцины от коронавирусов Болезнь Альцгеймера и COVID-19 имеют общий генетический фактор риска - исследование

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]