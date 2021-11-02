Минкоммерции КНР потребовало от местных властей обеспечить население запасами товаров первой необходимости на зиму

Министерство коммерции Китая распространило уведомление, предписывающее местным органам власти обеспечить возможности для населения страны сделать достаточные запасы товаров первой необходимости на предстоящую зиму и весну следующего года.
Документ, размещенный на сайте ведомства, озаглавлен "Уведомление о хорошей работе по обеспечению стабильности поставок и цен на рынке овощей и других предметов первой необходимости этой зимой и следующей весной".
В нем говорится, что власти должны обеспечить, чтобы "большинство людей этой зимой и следующей весной имели достаточные запасы предметов первой необходимости и проделать работу по обеспечению стабильности поставок и цен на рынке".
Министерство призывает население страны "в соответствии с потребностями делать в определенном количестве запасы, которые будут удовлетворять ежедневный спрос и спрос на случай чрезвычайной ситуации".
Следует усилить формирование сетей и пунктов экстренной доставки товаров, обеспечить бесперебойные и эффективные каналы доставки.
Необходимо также использовать преимущества крупных сетевых коммерческих предприятий "для обеспечения нормальной работы коммерческой сети поставок в важные периоды времени и в чрезвычайных ситуациях". Заранее должны быть подготовлены центры снабжения продовольствием и другими товарами первой необходимости в условиях эпидемий и аналогичных особых ситуациях, адреса и контакты таких центров необходимо довести до населения, говорится в уведомлении.
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